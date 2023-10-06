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الجمعة 06 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 5 جنيهات في نهاية معاملات الجمعة

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفعت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة في محلات الصاغة علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة بقيمة وصلت 5 جنيهات في الجرام الواحد.
وصل سعر عيار 21 حوالي 2150 جنيه للبيع و 2160 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2457 جنيه للبيع  و2469 جنيه للشراء .
بلغ سعر عيار 18 نحو 1843 جنيه للبيع و 1851 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1433 جنيه للبيع و 1440 جنيه للبيع.
وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 76.42 ألف جنيه للبيع و 76.8 ألف جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.3 ألف جنيه للشراء.

 

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سعر عيار 21 اليوم سعريعار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب سع عيار 18 اليوم سعر عيار 14
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