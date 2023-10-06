الذهب يرتفع 5 جنيهات في نهاية معاملات الجمعة

ارتفعت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة في محلات الصاغة علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة بقيمة وصلت 5 جنيهات في الجرام الواحد.

وصل سعر عيار 21 حوالي 2150 جنيه للبيع و 2160 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2457 جنيه للبيع و2469 جنيه للشراء .

بلغ سعر عيار 18 نحو 1843 جنيه للبيع و 1851 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1433 جنيه للبيع و 1440 جنيه للبيع.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 76.42 ألف جنيه للبيع و 76.8 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.3 ألف جنيه للشراء.