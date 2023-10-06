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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعني إنهاؤها

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، أن احتمال إلغاء بلاده التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعني نيتها إجراء مثل هذه التجارب.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، ردًا على سؤال حول احتمال استئناف روسيا التجارب النووية "إن ما قصده الرئيس بوتين في تصريحاته بشأن التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هو الحاجة للوصول بالوضع إلى قواسم مشتركة".

وأضاف " وقعنا وصادقنا منذ وقت طويل على هذه المعاهدة، ولكن لم يفعل الأمريكيون ذلك"، مشيرا إلى أنه من أجل التوصل إلى قاسم مشترك سمح الرئيس بإمكانية سحب هذا التصديق.

يُذكر أن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أعلن في وقت سابق اليوم أن المجلس سيلغي تصديق روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مؤكدا أن هذا لا يعني إعلان نية إجراء تجارب نووية.

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