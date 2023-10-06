النائب ثروت فتح الباب: انتصارات أكتوبر ستظل خالدة في ذاكرة الوطن

هنأ النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة واليوبيل الذهبى.

وأشاد "فتح الباب" في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بالندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين التي نظمتها القوات المسلحة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنها كشفت بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل، الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل الوطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن انتصارات أكتوبر لحظة فارقة في تاريخ الأمة العربية، حيث أثبتت فيها القوات المسلحة المصرية الباسلة قوتها وشجاعتها، بعد أن لقنت العدو الإسرائيلي درسا لن ينساه مهما مرت الأيام وتعاقبت الأجيال.

وتابع فتح الباب: "ملحمة السادس من أكتوبر ستظل خالدة في ذاكرة الوطن، لنستلهم منها العزيمة والإرادة، للنهوض بمصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".