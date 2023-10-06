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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية
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اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين، اليوم الجمعة، شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مستوطنين أطلقوا النار على سيارات فلسطينية في بلدة "ترمسعيا" الواقعة شمال محافظة رام الله بوسط الضفة، وداهم المُستوطنون أرضا زراعية شرق البلدة المذكورة وأطلقوا النار صوب السيارات المتجهة لقرية "المغير" المجاورة.

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في محافظة "قلقيلية" الواقعة شمال غربي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أسفر عن إصابة صحفي بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق.

وفي محافظة نابلس، التي تشهد عدوانًا كبيرًا من قبل المستوطنين والاحتلال منذ، مساء أمس الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينيًا من بلدة "حوارة" عقب احتجازهم عدة ساعات، وكان فلسطينيان استشهدا في "حوارة" أمس، أحدهما ارتقى برصاص مستوطن.

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في قرية بيت دجن شرق محافظة "نابلس" باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما أسفر عن إصابة عدد من المشاركين بالاختناق.

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