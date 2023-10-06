إيهاب توفيق يشوق جمهوره بالبوستر الدعائى لأغنيته الجديدة "أيوه يا غشاش"

نشر الفنان إيهاب توفيق على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة البوستر الدعائى لأغنيته الجديدة "أيوه يا غشاش"، ليشارك بها جمهوره.

واكتفى إيهاب توفيق بالتعليق بكلمات بسيطة "أيوه يا غشاش... قريباً"، دون ذكر أى تفاصيل عن ميعاد طرح الأغنية أو حتى فريق العمل المشارك بها.

يشار أن الفنان ايهاب توفيق شارك فى حفلات دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى جالت ميادين مصر جميعها، وقدم إيهاب توفيق العديد من الأغانى وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن الفنان إيهاب توفيق قد شارك فى الموسم الصيفى بأغنية "ولا حاجه" كلمات محمد هلال، ألحان عصام كاريكا، توزيع باسم منير.