"سكارليت".. رواية ماريسا ماير بترجمة ضحى صلاح عن دار كيان

صدر حديثًا عن دار كيان للنشر والتوزيع رواية "سكارليت".. الجزء الثاني من سلسلة "سجلات القمر" تأليف الكاتبة ماريسا ماير وترجمة ضحى صلاح.



وقالت المترجمة ضحى صلاح:" بدأ الجزء الأول من السلسلة برواية "سندر" أو المعادل السايبورغي لقصة "سندريلا" التي حاولت إنقاذ البشر والأمير من مصير مؤلم، لنكتشف أنها وريثة عرش القمر "لونا"، وينتهي الجزء بحبسها، ليبدأ الجزء الجديد بحكاية أخرى وهي "ذات الرداء الأحمر" أو "سكارليت" حمراء الشعر ليشتد الصراع عبر باقي الأحداث.



وتضيف:" في القصة الأصلية "ذهبت ذات الرداء الأحمر لتزور جدتها لتجد أن الذئب قد أكلها"، لكن في رواية ماريسا ماير "سكارليت" تذهب الفتاة للبحث عن جدتها لتكتشف علاقة بينها وبين "لين سندر"، وتلتقي بالذئب الذي ليس سوى جندي قمري حُقن بجينات أحد الذئاب".

وتواصل:" يكون أكثر قوة، وفي الوقت الذي يحاول استدراج "سكارليت" فيه يحدث شيئًا لا يمكن توقعه، في الوقت نفسه نعيش مغامرة جديدة مع "سندر" ورفيق هروبها الوسيم "كارسويل ثورن".

وتختتم:" لدى ماريسا ماير قدرة عظيمة على خلق عوالم شيقة من حكايات الطفولة، وجعلنا نتعلق بأبطالها دون إفقادهم سحرهم".

وجاء في تصدير الرواية" تحاول "سندر" الهروب من السجن على الرغم من أنها ستكون مطلوبة للعدالة إذا فعلت ذلك، وفي النصف الآخر من العالم، في مدينة فرنسية صغيرة نجد أن جدة "سكارليت بينوا" مفقودة، ليتضح لها أن هناك العديد من الأشياء التي لا تعرفها عن جدتها، والتي تتعلق بأميرة القمر المفقودة، وعن الخطر الجسيم الذي عاشته طوال حياتها.

وعندما تقابل "سكارليت" "وولف" -وهو مقاتل شوارع يملك معلومات عن جدتها- تكره أن تثق به؛ لكنها تنجذب إليه بشكل غير مفهوم.

فماذا ستفعل "سكارليت" عندما تلتقي أخيرًا بـ"سندر"؟ وكيف يمكنهم جميعًا أن يظلوا متقدمين بخطوة واحدة على ملكة القمر "لافانا"؟

أما عن المؤلفة فهي ماريسا ماير، روائية أمريكية، روايتها الأولى هي "سندر" الجزء الأول من سلسلة سجلات القمر، وقد صدرت في يناير ٢٠١٢.

ولدت "ماير" في تاكوما بواشنطن، وعملت كمحررة لمدة خمس سنوات وهي تكتب الفان فيكشن تحت اسم مستعار، وقد ساعدتها كتابة الفان فيكشن على تعلم حرفة الكتابة، مما أتاح لها ملاحظات فورية وعلمها كيف تنتقد.

كتبت المسودة الأولى لروايتها "سندر" في شهر واحد، وقد تمكنت من نشرها لتصبح أحد أكثر روايات اليافعين مبيعًا، لتتبعها بعد ذلك بـ"سكارليت" و"كريس" ثم "ونتر". وجميع أجزاء السلسلة يستندون إلى قصص الأطفال والحكايات الشعبية مثل: ذات الرداء الأحمر، وسندريلا، وبياض الثلج، ورابونزل.

كذلك صدر لها سلسلة Heartless وسلسلة Renegades وسلسلة Gilded ورواية Instant Karma.

أما عن المترجمة فهي ضحى صلاح، كاتبة ومُترجمة مصرية، تخرجت في كلية دار العلوم جامعة القاهرة، والتحقت بقسم الدراسات العُليا في الكلية لتحصل على شهادة باحثة في النقد والأدب.

حصلت على عدة جوائز أدبية منها جائزة أخبار الأدب في دورتها الأولى عن روايتها "سهم غرب" عام ٢٠١٥، كذلك وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع عن روايتها "طريق مختصرة إلى الفردوس" ٢٠١٨، ثم وصلت روايتها "لون مثالي للغرق" للقائمة القصيرة في جائزتي "يحيى حقي للرواية شباب عام ٢٠٢١"، و"جائزة ساويرس الثقافية" عام ٢٠٢١.

ترجمت عددًا من الأعمال الأدبية منها: الجزء الأول والثاني من سلسلة "سجلات القمر" للكاتبة العالمية ماريسا ماير تحت عنواني: "سندر" و"سكارليت"، كذلك ثلاثة أجزاء من سلسلة "حطمني" للكاتبة الأكثر مبيعًا في أمريكا "طاهرة مافي": "حطمني"، و"فسرني"، و"أشعلني".