نائب رئيس جامعة الزقازيق تتابع تجهيزات القافلة التنموية الشاملة لقرية كفور نجم.. غداً

تابعت الدكتوره جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غدا السبت الموافق 2023/10/7 لقرية كفور نجم مركز الإبراهيمية بالشرقية .

يأتي ذلك تحت رعاية د. خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين ، حيث اطمأنت سيادتها على تواجد الأطباء في 10 تخصصات طبية .

وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.

