مصرع عنصر إجرامي شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتجرين بالمواد المخدرة سبق إتهامه فى 12 قضية آخرهم قضية "مخدرات" ومحكوم عليه فى 16 قضية) بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المجرم ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه، وعثر بحوزته على (كمية لمخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" - سيارة "بدون لوحات معدنية" - بندقية آلية - خزينة - عدد من الطلقات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.