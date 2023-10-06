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الجمعة 06 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصرع عنصر إجرامي شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام  من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتجرين بالمواد المخدرة سبق إتهامه فى  12 قضية آخرهم قضية "مخدرات" ومحكوم عليه فى 16 قضية) بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان.


 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المجرم ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه، وعثر بحوزته على (كمية لمخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" - سيارة "بدون لوحات معدنية" - بندقية آلية - خزينة - عدد من الطلقات).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بإطلاق الأعيرة النارية العناصر الإجرامية شديدة بأسوان
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