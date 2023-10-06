قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي في مهمة سهلة.. بيراميدز بالمجموعة الحديدية مع صن داونز ومازيمبي

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي “حامل اللقب” في مجموعة متوازنة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج افريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

بينما وقع بيراميدز في مجموعة صعبة جدا على الفريق السماوي مع صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبيو الموريتاني.

تقام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري الأبطال والكونفدرالية في أيام 24-25-26 نوفمبر المقبل، وينتهي هذا الدور في الأول والثاني والثالث من مارس 2024.

المجموعة الأولى: صن داونز الجنوب أفريقي - بيراميدز - مازيمبي الكونغولي - نواذيبو الموريتاني

المجموعة الثانية: الوداد المغربي - سيمبا التنزاني - أسيك ميموزا الإيفواري - جالاكسي البتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي - بيترو أتليتكو الأنجولي - الهلال السوداني - النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - يانج أفريكانز التنزاني - ميدياما الغاني

وأجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم الجارى، اليوم الجمعة بمدينة جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال افريقيا برصيد 11 مرة، وهو حامل اللقب في أخر نسخة التي توج بها المارد الأحمر على حساب الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنهائي البطولة.

تقام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري الأبطال والكونفدرالية في أيام 24-25-26 نوفمبر المقبل، وينتهي هذا الدور في الأول والثاني والثالث من مارس 2024.