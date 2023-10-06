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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ملك قورة تشارك جمهورها البوستر الدعائى لحكاية "ما تيجى نشوف"

ملك قورة
ملك قورة
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نشرت الفنانة ملك قورة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة البوستر الدعائى لحكاية “ما تيجى نشوف” عن مسلسل "٥٥ مشكلة حب".

وعلقت على الصورة "وحشتوني أوى، استنوا هانيا فى حكاية ما تيجى نشوف، يوم ٨ أكتوبر أول عرض"، تعتبر حكاية ما تيجى نشوف جزء من حكايات مسلسل"٥٥ مشكلة حب" مأخوذ عن الكاتب الدكتور مصطفى محمود، والتأليف عمرو محمود يس، وبطولة هنا شيحه، نهى عابدين، إسلام جمال، ملك قورة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، كريم الحسينى، علاء مرسى، مادلين طبر، والإخراج محمد حمدى.

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IMG_20231006_160610
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IMG_20231006_160624
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ملك قورة ما تيجى نشوف ٥٥ قصة حب مصطفى محمود هنا شيحة
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