اتفاقية تعاون مشتركة رباعية بين" جامعة البلاك فورست الألمانية" والجامعات الألمانية بمصر

وقع كل من الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية بالقاهرة GUC والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الالمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة GIU، و جوليان أوزوالد عمدة فرويدنشتات - السيد ستيفان بوجنيدر رئيس جامعة شوارزوالد ( جامعة البلاك فورست في المانيا) Schwarzwald إتفاقية للتعاون الوثيق والمثمر مع الجامعات الثلاث GUC، GIU و GIU Berlin في مجالات الهندسة الميكانيكية، الميكاترونكس، الروبوتات، هندسة الإنتاج، الذكاء الاصطناعي والاستدامة بهدف تعزيز التميز في التدريس والبحث وتطوير حلول مبتكرة لتحديات العالم الحديث.

يأتي ذلك فى إطار احتفال الجامعة الالمانية بالقاهرة بتخريج دفعات جديدة من كلياتها للعام الأكاديمى2023 .

تنص بنود الإتفاقية على تعزيز التبادل الطلابي والتدريب الداخلي لمنح الطلاب الفرصة لإكتساب الخبرة الدولية والاستفادة من بيئات التدريس والبحث المختلفة ، و تطوير وتنفيذ برامج تعليمية مشتركة تدمج ما بين أساليب تدريس مبتكرة والأساليب العملية لتزويد الطلاب بتعليم عالمي المستوى في مجالات الهندسة، الميكاترونكس والروبوتات وتكنولوجيا التصنيع والذكاء الاصطناعي ، كما تنص بنود الاتفاقية على تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة في المجالات السابق ذكرها ، بجانب تبادل الخبرات والموارد لخلق أوجه التآزر والتكامل لتعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أن بنود هذه الاتفاقية تسري على طلاب الجامعات الثلاث الألمانية بالقاهرة GUC - الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة GIU - الجامعة الألمانية الدولية في برلين GIU Berlin

شهد توقيع الإتفاقية السيد يوليوس جورج لوي رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية - الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة - الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية ، وتم ذلك فى حضور وفد المانى رفيع المستوى على رأسه السيد مايكل مولر، عضو البوندستاج الألماني ، السيد ويلي شتيشلى، عضو البرلمان ورئيس اللجنة البرلمانية لأوروبا والشؤون الدولية ، السيد فرانك هارتمان، سفير دولة ألمانيا الإتحادية في مصر ، المهندس دانيال ساندر، المدير العام للمجلس الاقتصادي بولاية بادن فورتمبيرج ، الدكتور كاى زيكس، السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD، الدكتور ميشائيل فيبر، رئيس جامعة أولم وعضو مجلس الامناء ، ومن الجانب المصرى السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية لشئون العلاقات العلمية و الثقافية بوزارة الخارجية ، الدكتورة دارين حسن أبو النجا المستشار بوزارة الخارجية،وعدد من رجال الصناعة و الأقتصاد من الحضور بالإحتفالية.