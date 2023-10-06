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الجمعة 06 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 15 ألف طن بضائع و759 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 759 شاحنة و198 سيارة ، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 396 شاحنة و135 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 363 شاحنة  و63 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل والقاهرة بينما وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و243شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة، بريدج وسينا.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1840 راكب .
 

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الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري
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