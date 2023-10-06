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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"أوقاف القليوبية" تطلق قافلة دعوية بقرية كفر تصفا

القافلة الدعوية
القافلة الدعوية
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أطلقت مديرية أوقاف القليوبية، برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، قافلة دعوية بقرية كفر تصفا بمركز كفر شكر تضمنت مجموعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة.

بدأت القافلة بافتتاح معرض الكتاب بالقرية ومقرأة الأئمة للأصوات الحسنة ومقرأة الجمهور والنشاط الثقيفي للأطفال بحضور ما يزيد 400 طفل وفتاة من أبناء القرية.

أوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن القافلة الدعوية انطلقت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ضمت أئمة ومشايخ أوقاف القليوبية، حيث تم تدشينها بالمسجد البحري بقرية كفر تصفا دائرة مركز كفر شكر  وبدأت فعالياتها بافتتاح معرض الكتاب بالقرية أعقبه مقرأة الأئمة ضمت مجموعة من مشايخ القليوبية من حسني الصوت، ومقرأة الجمهور. 

أضاف أنه جرى عقب صلاة الجمعة أنشطة النشاط التثقيفي للأطفال والذي تخلله مجموعة من الفقرات منها قراءة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والنسب النبوي الشريف، بمشاركة ما يزيد عن 400 طفل وفتاة من أبناء القرية، ثم اختتام اللقاء بمجلس الصلاة على النبي. 

أوقاف القليوبية

أوقاف القليوبية
أوقاف القليوبية
قافلة دعوية
قافلة دعوية
الأوقاف بقرية كفر تصفا
الأوقاف بقرية كفر تصفا
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افتتاح معرض الكتاب الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة الجمعة
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