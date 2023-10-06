تواصل قناة "cbc" تقديم تغطية خاصة بمناسبة اليوبيل الذهبي والذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.
وتستضيف القناة، عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيد، وترصد كيف استطاع الجيش المصري تحقيق ملحمة الانتصار.
كما عرضت مجموعة من الأفلام التسجيلية والوثائقية التي ترصد قصة النصر وشهادات حية على الحرب.
وتقيم القناة فقرة فنية على أنغام فرقة "السمسمية" التي تقدم باقة من أهم وأبرز أغاني الحرب المجيدة.
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لليوم الثاني.. قناة "cbc" تقدم تغطية استثنائية لنصر أكتوبر وتستضيف فرقة السمسمية
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تواصل قناة "cbc" تقديم تغطية خاصة بمناسبة اليوبيل الذهبي والذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.
تواصل قناة "cbc" تقديم تغطية خاصة بمناسبة اليوبيل الذهبي والذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.