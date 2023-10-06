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الجمعة 06 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لليوم الثاني.. قناة "cbc" تقدم تغطية استثنائية لنصر أكتوبر وتستضيف فرقة السمسمية

قناة cbc
قناة cbc
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تواصل قناة "cbc" تقديم تغطية خاصة بمناسبة اليوبيل الذهبي والذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.
وتستضيف القناة، عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيد، وترصد كيف استطاع الجيش المصري تحقيق ملحمة الانتصار.
كما عرضت مجموعة من الأفلام التسجيلية والوثائقية التي ترصد قصة النصر وشهادات حية على الحرب.
وتقيم القناة فقرة فنية على أنغام فرقة "السمسمية" التي تقدم باقة من أهم وأبرز أغاني الحرب المجيدة.

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