التصريح بدفن جثمان طفل لقى مصرعه غرقا في مياه بحر الصحافة بالشرقية

قررت نيابة مشتول السوق اليوم التصريح بدفن جثمان طفل لقى مصرعه غرقا بمياه بحر الصحافة، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مشتول المركزى.

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مامور مركز مشتول السوق يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "يوسف م ع" 16 سنة مقيم كفر ابراش جثة هامدة .

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث والتحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من التحريات الأولية مصرع الطفل غرقا بمياه بحر الصحافة وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مشتول.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.