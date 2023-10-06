“فودة” يهدي درع محافظة جنوب سيناء إلى القائد العام لشرطة دبي

لبى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، دعوة الغداء بنادي ضباط الشرطة بدبى التي اقيمت تكريما للمشاركين في مؤتمر المرونة العالمي المنعقد بإمارة دبي ويشارك فيه ما يزيد عن 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدث من جميع انحاء العالم ،بحضوراللواء محمد حجازي مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون الأزمات والكوارث واللواء على عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبى ،ومامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.



وأهدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء درع محافظة جنوب سيناء للفريق عبد الله خليفه المري القائد العام لشرطه دبي تقديرا لجهوده الكبيره في إقامه هذا المنتدى العالمي المهم.



جاء ذلك على هامش مشاركة محافظ جنوب سيناء، في مؤتمر المرونة العالمي المنعقد بإمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة في الفتره من 5 الى 6 أكتوبر الجاري الذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.