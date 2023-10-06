مصر تحصل على المركز الرابع فى كأس العالم لكرة القدم للصم بماليزيا

حصل المنتخب القومى لكرة القدم للصم على المركز الرابع بعد هزيمته بصعوبة من منتخب السنغال بنتيجة 1/2 فى كأس العالم لكرة القدم للصم والتى تقام فى ماليزيا

ولعب المنتخب اليوم بتشكيل مكون من صابر جمال فى حراسة المرمى

ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد وعبد الله موسى وماهر عبد المطلب وعمرو الشربينى والسيد شوقى وماهر الجوهرى واسماعيل محمد ومحمد محمود .

وقدم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية التهنئة على المستوى الذى ظهر به طوال مسيرته فى المونديال لجميع اللاعبين والجهاز الفنى والادارى .

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن المنتخب ظهر بشكل ممتاز خلال مسيرته فى المونديال بالرغم من اللعب كل 48 ساعه وهو ما ظهر على اللاعبين من إرهاق واهتزاز مستوى فى بعض اوقات المباراه ، إلا أن اللاعبون أثبتوا أنهم رجال أدوا ما عليهم فى أكبر بطولات العالم للصم.

وأضاف الدكتور حسام بأنه سعيد بالمستوى الذى ظهر عليه لاعبوا المنتخب القومى للصم، واللجنه البارالمبية تثق في قدرتهم على التحدى ورفع اسم مصر على منصات التتويج خلال المرحلة القادمة .