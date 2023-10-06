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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاعات الأوكرانية تسقط 25 مسيرة أطلقتها روسيا باتجاه أوديسا وميكولايف

الحرب الروسية على
الحرب الروسية على أوكرانيا
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نجحت الدفاعات الأوكرانية في إسقاط 25 طائرة مسيرة من أصل 33 طائرة أطلقتها القوات الروسية فجر اليوم الجمعة باتجاه عدد من المدن الأوكرانية.

وقال بيان صادر عن سلاح الجيش الأوكراني، اليوم، إن المعارك مستمرة على كافة الجبهات بين الجيش الروسي والأوكراني، حيث نجحت أوكرانيا في إسقاط عدد كبير من الطائرات الهجومية المسيرة، لافتًا إلى أن الدفاعات المضادة أسقطت 25 مسيرة على مناطق أوديسا وميكولايف وخاركيف وجيتومير، ودنيبرو، وتشير كاسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا توجيه ضربات إلأى مواقع الجيش الأوكراني على محور كبيانسك، لافتة إلى أنها كبدت الجانب الأوكراني خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن الجيش الروسي تأكيده أن مقاتلات روسية من طراز سوخوي34 نفذت 7 ضربات جوية على مواقع دفاعية أوكرانية في نيسكوي ونوفولوبوفكا على محور كوبيانسك.

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