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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

النقابة العامة للأطباء تعلن عن أماكن المقرات الانتخابية للتجديد النصفي بالمحافظات

نقابة الاطباء
نقابة الاطباء
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أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء عن مقرات انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة والمقررة في يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري.

وأوضحت اللجنة أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء. 

وأعلنت اللجنة العامة لإنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أنها ستعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الاستعدادات الخاصة التي قامت بها النقابة لانتخابات التجديد النصفي لنقابات أطباء مصر، مشيرةً إلى أن الدعوة لحضور المؤتمر عامة للأطباء والصحفيين والإعلاميين وذلك يوم الأحد المقبل 8 أكتوبرالساعة 12 ظهراً بدار الحكمة ؛ بحضور أعضاء لجنة الانتخابات .

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النقابة العامة للأطباء تعلن عن أماكن المقرات الإنتخابية للتجديد النصفي بمحافظات الجمهورية انتخابات التجديد النصفي للأطباء
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