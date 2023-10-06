النقابة العامة للأطباء تعلن عن أماكن المقرات الانتخابية للتجديد النصفي بالمحافظات

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء عن مقرات انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة والمقررة في يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري.

وأوضحت اللجنة أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.

وأعلنت اللجنة العامة لإنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أنها ستعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الاستعدادات الخاصة التي قامت بها النقابة لانتخابات التجديد النصفي لنقابات أطباء مصر، مشيرةً إلى أن الدعوة لحضور المؤتمر عامة للأطباء والصحفيين والإعلاميين وذلك يوم الأحد المقبل 8 أكتوبرالساعة 12 ظهراً بدار الحكمة ؛ بحضور أعضاء لجنة الانتخابات .