أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي الأسبوع المقبل في موسكو برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم /الجمعة/- " في الأغلب سيجري اللقاء بين الرئيس ورئيس الوزراء العراقي في 10 أو 11 أكتوبر الجاري".
وأضاف بيسكوف:" ستعقد مفاوضات روسية - عراقية، وسيكون هناك أيضًا تواصل مع السوداني خلال إفطار عمل"، مشيرا إلى أن بوتين والسوداني سيشاركان معًا في 11 أكتوبر في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي.
العالم
الكرملين: بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي الأسبوع المقبل في موسكو
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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي الأسبوع المقبل في موسكو برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي الأسبوع المقبل في موسكو برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.