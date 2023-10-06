ads
الجمعة 06 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي الأسبوع المقبل في موسكو

الرئيس فلاديمير بوتين
الرئيس فلاديمير بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي الأسبوع المقبل في موسكو برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. 
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم /الجمعة/- " في الأغلب سيجري اللقاء بين الرئيس ورئيس الوزراء العراقي في 10 أو 11 أكتوبر الجاري". 
وأضاف بيسكوف:" ستعقد مفاوضات روسية - عراقية، وسيكون هناك أيضًا تواصل مع السوداني خلال إفطار عمل"، مشيرا إلى أن بوتين والسوداني سيشاركان معًا في 11 أكتوبر في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي.
 

ads
الكرملين بوتين موسكو العراق
ads