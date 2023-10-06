الكرملين: بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي الأسبوع المقبل في موسكو

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 03:00 م

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي الأسبوع المقبل في موسكو برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم /الجمعة/- " في الأغلب سيجري اللقاء بين الرئيس ورئيس الوزراء العراقي في 10 أو 11 أكتوبر الجاري".

وأضاف بيسكوف:" ستعقد مفاوضات روسية - عراقية، وسيكون هناك أيضًا تواصل مع السوداني خلال إفطار عمل"، مشيرا إلى أن بوتين والسوداني سيشاركان معًا في 11 أكتوبر في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي.

