رئيس "دير مار جرجس" في ذكرى نصر أكتوبر: "ننحني بإجلال لجميع الشهداء"

هنأ الأمين العام السابق لمجلس كنائس مصر ورئيس دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس في مصر القديمة الأرشمندريت ذمسكينوس الأزرعي ، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة وجموع المصريين بالذكرى الخمسون لنصر أكتوبر المجيد.

وقال “الأزرعي” في بيان: “إنه لمن دواعي سروري أن أنقل إلى فخامتكم والقوات المسلحة والشعب المصري المبارك عميق مشاعر التهنئة القلبية الممزوجة بالفخر والإعتزاز بمناسبة حلول ذكرى السادس من أكتوبر العظيم، يوم حفظ الله هذه الأرض المباركة، ويوم إنتصار جندها البواسل، إذ أن هذا اليوم المتوّج بهذه الذكرى العظيمة الخالدة والتي سُطرت أحداثه بحروف من ذهب على سجل تاريخ الشرفاء ورجالات مصر الذين لم يخونوا عهد قسمهم يوماً بالإنتماء الصادق والتضحية من أجل ثرى مصر الطهور”.

وأضاف الأرشمندريت ذمسكينوس: “اليوم في ذكرى هذا الإنتصار العظيم وتحرير أرض مصر بأيدي أبنائها الأبرار، رجال القوات المسلحة الباسلة التي ضمت وما زالت تضم في صفوفها أبطالاً حملوا أرواحهم على أكفهم من أجل إحقاق الحق، ننحني بإجلال وإكبار لجميع الشهداء الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداءً لأرض الكنانة، فضربوا بذلك أعظم الأمثلة في التضحية والفداء لوطنهم”.

وتابع: أنه في هذه المناسبة، نرفع أيدينا شكراً لله القدير على أن روح نصر أكتوبر مازالت حاضرة، كما وستبقى مؤثرة في المؤسسة العسكرية المصرية العريقة، التي كانت وستبقى على قدر عالي ومشرف من الجاهزية والكفاءة العالية وإستعداد جندها أن يقدموا دمائهم الطاهرة ثمناً للحرية والكرامة في معارك الحق والحرب على الإرهاب وتجفيف ينابيعه. ونحمد الله أن روح نصر أكتوبر مازالت تقود هذه البلاد المباركة برؤيتكم وحكمة قيادتكم نحو التقدم والتنمية وعلى جميع الأصعدة".

وإختتم الأزرعي بيانه قائلا:" فتحية لشعب مصر العظيم صانع الأبطال، وتحية لرجال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم الزكية هذه الملحمة الخالدة.حمى الله مصر أرض الكنانة المباركة آمنة مستقرة في ظل قيادتها الحكيمة وجيشها (خير أجناد الأرض)".