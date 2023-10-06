اللواء علي حفظي: الإنسان المصري هو البطل الحقيقي في نصر أكتوبر

قال اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، إن البطل الحقيقي لنصر 6 أكتوبر هو الإنسان المصري سواء كان عسكريا أو مدنيا، لذلك تسمى بالملحمة التاريخية لأن الجميع قام بدوره سواء القوات العسكرية أو الجيش المصري أو الشعب قاموا بأدوارهم على أكمل وجه.

وأكد حفظي، خلال لقائه على فضائية "مصر الأولى" اليوم الجمعة، أن السياسيين والذين كانوا يرتبطون بعملية التفاوض والالتحام، استمروا ٩ سنوات يعملون للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي لمجرد الانسحاب من أراضينا.

وأضاف، مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، أن الرجال المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات المختلفة القانونية والأيديولوجية استمروا ٧ سنوات لاسترداد طابا، متابعا أنها منظومة متكاملة شارك فيها كل الأفراد في أكثر هدف واحد وهي كيفية استعادة الأرض والكرامة المصرية.