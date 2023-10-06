برلماني: على البرلمان الأوروبي احترام مصر دولةً وشعبًا ووطنًا بأكمله

قال الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس برلمانية حزب الوفد بمجلس الشيوخ، سكرتير عام حزب الوفد، إن مصر تحترم سيادة كل دولة على أراضيها.

وأكد “الهضيبي” في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية لا تتدخل في شئون أحد الداخلية، وتشارك بسياسات خارجية وعلاقات دولية متزنة قائمة على الود والاحترام وتبادل المصالح دون أية تدخلات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن محاولات التدخل في شأنها وإلصاق التهم والأكاذيب لا ترفضه مؤسسات الدولة فقط، إنما يرفضها الشعب المصري كله، وعلى البرلمان الأوروبي احترام مصر دولةً وشعبًا ووطنًا بأكمله.