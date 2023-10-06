برلماني: بيان البرلمان الأوروبي مضلل والغرض منه تشويه صورة مصر

استنكر النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية المصرية، واصفا إياه بالتدخل السافر في الشأن الداخلي المصري، مؤكدا أن مصر دولة مستقلة وذات سيادة، وأن مثل تلك البيانات هدفها تضليل الرأي العام، وإحداث بلبلة في الشارع المصري.

وقال "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن البرلمان الأوروبي دائما ما يصدر بيانات مفبركة ليس لها أي أساس من الصحة، ومعلوماتها مستمدة من عناصر معادية للدولة المصرية، وذلك بهدف الإساءة لمصر، لكننا كمصريون نرفض ذلك تماما.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الادعاءات التي حملها بيان البرلمان الأوروبي باطلة، والغرض منها هو تشويه صورة مصر أمام العالم، متسائلا: "أين البرلمان الأوروبي من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحياة كريمة، وتطوير العشوائيات وتحويلها إلى أماكن آمنة تليق بالمواطنين؟.. أليس ذلك ضمن حقوق الإنسان؟!.

واختتم النائب أحمد محمد دياب: "لن نلتفت إلى مثل تلك البيانات المغرضة والمسمومة، وسنظل جميعا كمصريين على قلب رجل واحد لإكمال مسيرة البناء والتنمية، والنهوض بمصرنا الغالية".