إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بحادث انقلاب ملاكي في الفيوم

أُصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بجروح وكدمات وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق أبشواي/ الفيوم، صباح اليوم الجمعة، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت، وأصيب مستقليها، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية جراء الحادث.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أبشواي/الفيوم، قرب قرية المندرة، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي، وتبينّ أنّ الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد أيمن أحمد «35 سنة»، ورقية محمد السيد «33 سنة»، وأطفالهما نهال «14 سنة»، وجنى «10 سنوات»، وآدم «7 سنوات»، ومنة «6 سنوات».

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

كما جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.