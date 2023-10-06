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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمير الكويت وولي عهده يهنئان الرئيس السيسي بالذكرى الـ50 لانتصار حرب أكتوبر

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
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 هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.
واستذكر أمير الكويت وولي عهده - في البرقيتان اللتان تم إرسالهما اليوم / الجمعة / لتهنئة الرئيس السيسي -البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية واستبسالها وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية.
وأعرب أمير الكويت عن خالص تهانيه وعن الاعتزاز الكبير بامتزاج الدماء الكويتية والمصرية معا خلال هذه الملحمة الخالدة التي جسدت عمق الروابط الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.. متمنيا لفخامة الرئيس السيسي موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

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