"طالبات أصبن بالشلل".. مرض غامض يتفشى داخل مدرسة في كينيا

أصيبت عشرات الطالبات في دولة إفريقية بمرض وصف بالغامض مما تطلب نقلهن إلى المستشفى كما أفادت التقارير إلاخبارية .

ولكن خبراء شككوا في الأمر واعتبروه مجرد محاولة تضليل من جانب الفتيات لتفادي امتحانات آخر العام.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الواقعة حدثت في مدرسة سانت تريزا إيريجي الثانوية للبنات في بلدة موسولي على بعد 374 كيلومتر شمال غرب نيروبي عاصمة كينيا.

وقالت: إن 95 طالبة في المدرسة نقلن إلى المستشفى بعدما أصبن بالشلل إثر المرض الغامض الذي تفشى في المدرسة.

وفتح مسؤولو الصحة في هذه الدولة الواقعة بشرق إفريقيا تحقيقا لكشف أسباب تفشي المرض الغريب، محذرين من تداعيات كارثية في حال كان المرض معديا وطبقا لوسائل إعلام محلية سقطت الفتيات فجأة على الأرض في المدرسة

ووصفتها صحيفة الديلي ميل البريطانية بـ"اللقطات المثيرة للقلق" وتظهر الطالبان يكافحن للوقوف على أرجلهن، ويتلقين المساعدة من زميلاتهن ويهتززن بطريقة خارجة عن السيطرة

ولكن خبراء شككوا بوجود المرض برمته مفترضين أن الأمر كله لا يعدو حالة "هيستريا جماعية وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وقال مسؤول في جهاز التعليم إن بعض الطالبات قد يكن فعلا مريضات لكن الغالبية يتظاهرن بذلك و أنه لم تكشف الفحوص عن وجود أي مسببات للأمراض و إنه ستجري المزيد من الفحوص للتحقق من حقيقة ما حدث.