فوز الفنانة الإيرانية المعتقلة نرجس محمدى بجائزة نوبل للسلام لعام 2023.. تعرف عليها

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 12:17 م

أعلنت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2023 لـ نرجس محمدي، لنضالها لصالح قضايا المرأة وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع.

وقالت جائزة نوبل للسلام لقد جاء كفاحها الشجاع بتكاليف شخصية هائلة. وإجمالًا، تم إدانتها 5 مرات، وحكم عليها بالسجن لمدة 31 عامًا و154 جلدة. ولا تزال نرجس محمدي في السجن.

ونرجس محمدي ممثلة ايرانية ولدت بمنطقة (بونك) في العاصمة طهران عام 1985 ميلادي. بدأت مشوارها الفني من نافذة المسرح وفازت كأفضل ممثلة لمهرجان المسرح، ثم التحقت بركب النجوم الذين اقتحموا السينما والتلفزيون منذ الإطلالة الاولى لها.درست التمريض، لكن شاءت الأقدار ان تصبح احدى الممثلات المتألقات في عالم التمثيل. استطاعت منذ البداية ان تثبت جدارتها في المسرح، وفي اول حضور سينمائي لها أبدعت في فيلم "الحبل المفتوح" (ريسمان باز)، بعدها شاركت في الفيلم السينمائي "آناهيتا"، لكن انطلاقتها وشهرتها جاءت من خلال تمثيلها في مسلسل "ستايش" الذي تبثّه قناة آي فيلم لجمهورها الكريم. من أعمالها التلفزيونية والسينمائية يمكن الإشارة الى فيلم "سوبر استار"، "المبعدون 2"، "مهمة في روضة الاطفال"، "آناهيتا"و"وحدة الريح" و"المسلخ". اشهر مسلسلاتها "الملياردير"، "الريح البارد"، "الزعفراني"، "لغز الشاه"، "نحن لسنا ملائكة"، "قد يحدث لك"، "الشخص السادس" و"ستايش 1 و2 ".