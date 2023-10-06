أوكرانيا: القوات الروسية تقصف زابوروجيا 156 مرة

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 12:08 م

أعلن يوري مالاشكو رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا، اليوم /الجمعة/، أن القوات الروسية قصفت 23 مستوطنة تابعة للمنطقة 156 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مالاشكو في بيان "تعرضت عدة بلدات في زابوروجيا للقصف 156 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والطائرات المسيرة الهجومية والصواريخ ".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأضاف أن من بين البلدات التي تعرضت للقصف شيرفوني وروبتين وستيبوفي وأوريخي وكاميانسكي.

وأشار إلى أن القصف أسفر تضرر 13 من المباني السكنية والبنية التحتية، غير أنه لم يسفر عن سقوط ضحايا من السكان.

