شاهد.. رئيس القابضة للمياه: معرض اكسبوتك 2023 يعزز تطوير الشراكات الدولية والمحلية

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن المعرض الدولى لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات اكسبو تك ٢٠٢٣، في نسخته الثانية يهدف الى تعزيز التعاون والشراكات الدولية لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠

وأوضح رئيس القابضة للمياه، فى تصريحات ل"البوابة نيوز"، ان توطين الصناعات المحلية التي تخدم إنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من أهم مخرجات المعرض هذا العام، لافتًا إلى أن حجم المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يشهد طفرة غير مسبوقة، ويعتبر فرصة كبيرة لتوطين الصناعة الوطنية المصرية في ظل الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي تشهده الجمهورية الجديدة

جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المعرض الدولى لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات اكسبو تك ٢٠٢٣، والذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من ١-٣ أكتوبر ٢٠٢٣ بمركز مصر الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وناقش المعرض، العديد من الموضوعات الهامة التي تخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ودورها في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للمواطن المصري، وتنشيط الاقتصاد، وكذا التعرف على احتياجات القطاع وجهود الحكومة في دعم ذلك القطاع الحيوي، بمشاركة العديد من الخبراء الدوليين والمصريين إلى جانب مسؤولين حكوميين.

وتابع المهندس ممدوح رسلان، أن الدولة تسير بخطط ممنهجة في مسار التنمية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعتمد على تعزيز تنوع مصادر المياه من خلال التحلية والتنقية لسد احتياجات المواطنين، في ظل توسع عمراني هائل وتباين للكثافات السكانية، وكذا الحفاظ على الموارد المائية من خلال تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى رفع الوعي المائي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من المياه المهدرة، والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بقضية ترشيد إستهلاك المياه.

وفي سياقٍ متصل، استعرض المركز الإعلامي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حصاد فعاليات النسخة الثانية للمعرض، والذي أمتلات أروقته بالعديد من معروضات الشركات الألمانية المتخصصة في مجال تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي، وكذا معروضات الشركة القابضة وشركاتها التابعة المشاركة بالمعرض، والجلسات والمناقشات التي أثرت المعرض على مدار ٣ أيام، والندوات المعرفية والتوعوية التي حازت على تفاعل زائري المعرض.

وشارك في المعرض هذا العام أكثر من ٤٠ شركة ألمانية متخصصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث عرضت تلك الشركات أحدث الأجهزة والمعدات والمهمات الخاصة بصيانة وتشغيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا معروضات شركات" مياه القاهرة، صرف القاهرة، الجيزة، مياه الإسكندرية، صرف الإسكندرية، أسوان، مرسى مطروح" والتي تضمنت عرض ماكيتات لمحطة تنقية مياه تعمل بتكنولوجيا الديناساند، ومحطة معالجة وتنقية وري، ونموذج لمحطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية، وأجهزة معملية حديثة، وتجارب معملية، ونماذج محاكاة متنوعة، ومهمات الوقاية الشخصية والتأمين والسلامة والصحة المهنية، ومنتجات الغابات الشجرية، وأغطية بالوعات وأسياخ تسليك وكمبوست” الحمأة المعالجة” المستخدمة في التسميد، واستخدام الذكاء الاصطناعي فى أعمال الصيانة التنبئوية.

وفي إطار مساعي القابضة للمياه لرفع وتعزيز الوعي المائي ونشر ثقافة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، قدمت الشركة القابضة نماذج متنوعة من المطبوعات والبروشورات التي تحمل العديد من رسائل التوعية المائية، ونموذجًا للقطع الموفرة للمياه التي تستهدف خفض نسبة الإستهلاك إلي ما يقرب من ٤٥ % من الإستهلاك والذى ينعكس أيضًا على قيمة فاتورة المياه، حيث يتم بيعها من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة بالمحافظات، ونماذج محاكاة متنوعة لتعظيم الاستفادة من رسائل التوعية المائية.

ومع انطلاقة الدولة المصرية للتنمية، كانت الشركة القابضة حاضرة من خلال جائزة مصر للتميز الحكومي حيث تم استعراض تجربة تميز الشركة القابضة فى مجال خدمة العملاء والخط الساخن والتي تنعكس بدورها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وتزامنًا مع المعرض، وفي ضوء تعزيز الشركة القابضة للمياه لفتح قنوات التواصل مع المواطنين ومنافذ خدمات السداد الالكتروني وتوفير طرق دفع متعددة، تم عقد جلسات تشاورية للتعاون مع شركتي “فوري دهب” و" خالص" للتسهيل على المواطنين.

