ياسر قمر: تصدر فراعنة الطائرة التنصنيف الأفريقي يؤكد نجاح سياسية الاتحاد

أعرب المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن سعادته الكبيرة عقب فوز منتخب رجال الطائرة صباح اليوم الجمعة على نظيره منتخب تونس في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

وقال المهندس ياسر قمر خلال تصريحاته الخاصة، إن إنتصارات كرة الطائرة الأخيرة تؤكد نجاح مجلس الإدارة في سياسته التى وضعها منذ اول اجتماع للمجلس المنتخب .

حيث بدأ مجلس الإدارة في البحث عن خبير في الطائرة وتم التعاقد مع الإيطالي فلافيو جولينيلى الذي أثبت أن اختياره كان موفقاً بالإضافة للتعاقد مع مدربين كبار في كافة الأجهزة الفنية.

وتم وضع سياسة تدعيم الصفوف للمنتخب الأول لعناصر شابة يتم تدعيم الصفوف بها مع العناصر الكبيرة واثبتت الفترة الماضية نجاح الفكرة.

كما أن مجلس إدارة الاتحاد وضع خطة طويلة الأجل يتم تنفيذها بدقة لجميع المنتخبات وبفضل الله نجح منتخبنا في الفوز والتتويج بلقب البطولة الأفريقية التى أقيمت مؤخراً بالقاهرة.

وواصل فراعنة الطائرة نتائجه الإيجابية وفاز على منتخب اليابان صاحب الأرض والجمهور في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس وحقق فوزاً مهماً اليوم على منتخب تونس وأقترب من التأهل لأولمبياد باريس.

واضاف المهندس ياسر قمر خلال حديثه قائلا: يجب ان نوجه الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة المصرية وكذلك الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية مؤكداً ان نجاح منظومة الرياضة المصرية يأتي نتيجة عمل الجميع بإخلاص من أجل رفع راية مصر عالية في كافة المحافل القارية والعالمية.

جدير بالذكر أن منتخب الطائرة حقق فوزا مهماً على نظيره التونسى بنتيجة 3/2 فى خامس جولاته بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2023 والمقامة حاليا باليابان.

بهذه النتيجة أقترب منتخب الفراعنة من التأهل لأولمبياد باريس فى ظل تقدمه فى التصنيف الأفريقى.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الطائرة سادس مواجهاته في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس بمواجهة منتخب تركيا يوم الاحد على أن يختتم مشواره في التصفيات بلقاء فنلندا الإثنين المقبل.

ويمثل منتخب مصر في التصفيات كلا من: أحمد يوسف وحسام يوسف ورضا هيكل ومحمد عسران وسيف عابد وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عمر ومحمد مصطفى "لعبة" ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمصان ومحمد المهدى ومحمد رضا وأشرف اللقانى.

ويقود فراعنة الطائرة جهاز فنى مكون من الإيطالي فلافيو جولينيلى مديراً فنياً.

ويرأس البعثة الكابتن تامر بيبرس الذي ظهرت بصماته على نتائج مصر وسبق أن تولي رئاسة البعثة في البطولة الأفريقية التى توج بلقبها منتخب الفراعنة.