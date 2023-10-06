التنسيقية تهنئ الشعب المصري بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المصريين، قيادة وشعبًا وجيشًا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وأكدت التنسيقية، في بيان لها بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، أن هذه المناسبة الخالدة، ستظل مبعثًا للفخر والعزة للمصريين بقواتهم المسلحة، وتؤكد إيمان المصريين بقواتهم المسلحة والتحامهم معها وصولًا لتحقيق النصر العظيم.

واشارت الى أن انتصار أكتوبر المجيد يجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وصدق ولائهم للوطن، ورفضهم التفريط في أي حبة رمال من وطنهم، فتحية خالصة من القلب لكل من قدموا أرواحهم فداءً لمصر.. حفظ الله مصر وطنًا آمنًا.