التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها بحدائق القبة

صرحت جهات التحقيق بحدائق القبة اليوم، دفن جثة سيدة لقيت مصرعها طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما.

وكانت أمرت، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيلة داخل شقة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات من سلاح أبيض "مطواة".

بعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة لرفضها بيع ممتلكات كان كتبها باسمها، وتم القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.