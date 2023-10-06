أيمن عبدالوهاب يشارك في تنفيذية الأولمبياد الخاص الدولي بواشنطن

شارك المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في اجتماعات المكتب التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام بالعاصمة الامريكية واشنطن بحضور تيموثى شرايفر رئيس الاولمبياد الخاص الدولي وماري ديفيذ الرئيس التنفيذي، وجميع الرؤساء الإقليميين لباقي مناطق العالم فريدا فونج الرئيس الإقليمي لشرق آسيا والصين، تشارلز نيامبي الرئيس الإقليمي لأفريقيا،دباك نتالي الرئيس الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي، ديفيد إيفانجليستا الرئيس الإقليمي لأوروبا، جريج ايبرسون الرئيس الإقليمي لأمريكا الشمالية، كلوديا اشفيري الرئيس الإقليمي لأمريكا اللاتينية.

وقام كل رئيس اقليمي خلال جلسات الاجتماعات باستعراض انجازات منطقته في الالعاب العالمية الصيفية السادسة عشر التي اقيمت بالعاصمة الألمانية برلين شهر يونيو الماضي وشهدت مشاركة 190 دولة، وكذلك استعدادات المشاركة في الالعاب العالمية الشتوية التي تستضيفها إيطاليا 2025.

وحرص الرئيس الإقليمي خلال تلك الاجتماعات على استعراض منجزات دول المنطقة أيضا في الاحداث الإقليمية والمحلية التي شهدتها، خاصة وأن عام 2023 شهد عودة جزئية للأنشطة الحية للأولمبياد الخاص بعد انتهاء جائحة كورونا، متناولا أهم المعوقات والعقبات الناتجة عنها وكيفية التغلب عليها، ليعود نشاط الأولمبياد الخاص بصورة كاملة الى سابق عهده قبل الجائحة.

كما أشاد كافة الحاضرين بما حققه لاعبو المنطقة في الالعاب العالمية ببرلين والتي اقتربت بدرجة كبيرة الى ما حققوه في عالمية أبوظبي 2019 رغم الانقطاع عن المسابقات الحية قبلها ولفترة تقارب الثلاث سنوات.

ونجح لاعبو مصر الذين شاركوا في 16 رياضات في الالعاب العالمية الصيفية التي اقيمت ببرلين من تحقيق الفوز ب15 ذهبية و13 فضية و19 برونزية بالإضافة الى تحقيق الفوز ب8 مراز رابع و11 خامس و10 مركز سادس و5 مركز سابع وواحد مركز ثامن.

وقد بدأت المنطقة في إعداد العدة للمشاركة في شتوية إيطاليا، ورغم عدم وجود ثلوج في معظم دول المنطقة الا أن الرئاسة الاقليمية دائمة الحرص على المشاركة بأكبر عدد من الدول واللاعبين كما حدث في شتوية النمسا 2017. وفي ضوء ذلك والغاء شتوية كازان 2021 بسبب استمرار تفشي الوباء، حرصت دول المنطقة على التدريبات الجادة للاعبين منذ بداية العام الحالي، وهم على أتم الاستعداد للمشاركة في إيطاليا.