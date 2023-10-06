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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الروسية تقصف كتيبة لمجموعة آزوف القومية بالقرب من كراسني ليمان

مجموعة آزوف
مجموعة آزوف
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نفذ مركز مجموعة القتال الروسي ضربة على موقع للمسلحين الأوكرانيين ومجموعة آزوف شبه العسكرية (المحظورة في روسيا كمنظمة إرهابية) في منطقة كراسني ليمان، وفقا لما صرح به المتحدث باسم مجموعة القتال ألكسندر سافتشوك.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن سافتشوك قوله إنه "في منطقة كراسني ليمان، بالقرب من قسم يامبولوفكا وغابات سيريبريانسكوي، ألحقت وحدات من مركز مجموعة القتال، بدعم من ضربات المدفعية والطيران، أضرارا موجعة بالمجموعات المهاجمة من اللواء الميكانيكي الحادي والعشرين التابع للجيش الأوكراني ولواء كوماندوز آزوف الثاني عشرا".

وبحسب المسؤول العسكري، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 40 جنديا في تلك المنطقة.

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مجموعة آزوف روسيا كراسني ليمان
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