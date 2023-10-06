ارتفاع عدد قتلى الفيضانات المفاجئة بولاية "سيكيم" الهندية إلى 19 شخصا

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 11:21 ص

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات المفاجئة لنهر "تيستا" بولاية "سيكيم" الهندية، إلى 19 شخصا على الأقل من بينهم ستة جنود فيما لايزال 103 آخرون بينهم 16 جنديا.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الجمعة، أن الفيضانات تسببت في تقطع السبل بأكثر من ثلاثة آلاف سائح، كما تم إجلاء 2500 شخص من منازلهم فضلا عن نقل ستة آلاف آخرين إلى مخيم للإغاثة.. مشيرة إلى أن الفيضانات المفاجئة تسببت أيضا في تدمير11 جسرا بولاية "سيكيم" وخطوط أنابيب المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى 277 منزلا في أربع مناطق.

وأضافت القناة أن الجيش الهندي بدأ عملية بحث واسعة النطاق عن الجنود الستة عشر المفقودين منذ أول أمس الأربعاء.

يشار إلى أن الفيضانات المفاجئة لنهر "تيستا" بولاية "سيكيم" نجمت عن تسرب المياه من سد "تشونجثانج" مما أدى إلى زيادة مفاجئة في منسوب المياه.