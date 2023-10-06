النقل: فتح الحركة المرورية على طريق بنها المنصورة

أصدرت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، بيانا إعلاميا بشأن تنظيم الحركة المرورية في المسافة من بنها حتى كفر شكر والتي جرى الانتهاء من تنفيذها بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة المسافة من بنها إلى المنصورة وإنشاء الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارة مرورية ليتكامل مع الاتجاه القائم غرب الرياح التوفيقي بعرض 4 حارة مرورية.

أوضحت الوزارة في بيانها النقاط التالية :-

فتح الحركة المرورية على طريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى كفر شكر ليعمل كاتجاه مروري للقادم من بنها والطريق الدائري الاقليمي وطريق القاهرة الاسكندرية الزراعي والمتجه إلى المنصورة وشمال الدلتا والطريق الدولي الساحلي على أن يتم استخدام البر الغربي للرياح التوفيقي (الطريق القائم) في المسافة من كفر شكر حتى بنها لخدمة الحركة المرورية القادمة من المنصورة والمتجهه الى القاهرة مرورا ببنها والطريق الدائري الاقليمي وطريق القاهرة الاسكندرية الزراعي.

يتم تكامل الحركة المرورية بين اتجاهي المرور للبر الشرقي والغربي من خلال عدد من الكباري السطحية فى هذه المسافة وهي كباري (بنها السطحي - جمجرة السطحى - أسنيت السطحى - كفر شكر السطحى) والتي تستخدم كدورانات للخلف لخدمة المناطق السكانية والزراعية المتاخمة للرياح التوفيقي على جهتيه الشرقية والغربية.

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ كافة وسائل تأمين سلامة المرور والتي اشتملت على العلامات المرورية والتخطيط السطحي للطريق ووضع علامات ارشادية لمسخدمي الطريق و سائقي المركبات باتجاهات المرور الصحيحة على البرين الشرقي والغربي.

جرى التنسيق مع محافظة القليوبية والادارة العامة للمرور لمنع سير المركبات عكس الاتجاه في هذه المسافة من البرين الشرقي والغربي وتطبيق غرامة السير عكس الاتجاه على المخالفين.

يأتي هذا في إطار مشروع إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كم لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي محافظات (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ) وحيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهي (بنها والمنصورة ودمياط) وما تقوم به الهيئة في اطار تنفيذ هذا المحور المروري من تنفيذ تطوير وتوسعة المسافة من بنها إلى المنصورة وإنشاء الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي ليصبح اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل في الاتجاه من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح التوفيقي ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.

أهابت وزارة النقل بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور والسير وفق للاتجاهات المرورية المحددة حفاظا على أرواح المواطنين وعدم تعريضها للخطر وتجنبا لتوقيع غرامة السير عكس الاتجاه من قبل الجهات المختصة.