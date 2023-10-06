برلماني: بيان البرلمان الأوروبي كله أكاذيب وافتراءات مرفوضة من كل المصريين

أعلن المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، رفضه التام لبيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والانتخابات بمصر، معتبراً ما جاء فى هذا البيان من أكاذيب وافتراءات ضد مصر بمثابة تدخل سافر وغير مقبول في الشئون الداخلية المصرية وفى شئون القضاء المصرى الشامخ بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة ومثل هذه الأكاذيب والافتراءات مرفوضة من كل المصريين.

وقال "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم الجمعة، إن هذا البيان الكاذب لا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر متسائلاً: لماذا يصدر البرلمان الأوروبي مثل هذه البيانات المضللة فى هذا التوقيت الذى تستعد فيه مصر على إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وتحت إشراف قضائى كامل؟

واعتبر هذا البيان بمثابة محاولة فاشلة من البرلمان الأوروبي لتشويه صورة مصر خارجياً مثل كل المحاولات السابقة للبرلمان الأوروبي.

وأكد المهندس أمين مسعود، أن بيان البرلمان الأوروبي تضمن افتراءات وادعاءات منافية للحقيقة وإساءة لا يمكن قبولها في حق الدولة، مؤكداً أن الرأى العام العالمى على وعى وإدراك كاملين بأن القيادة السياسية تأخذ على عاتقها إرساء دعائم حقوق الإنسان والديمقراطية وأنه من غير المقبول التدخل أو التشكيك في نزاهة القضاء المصري، لا سيما وأن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة منذ اليوم الأول على بدء العملية الانتخابية في الوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين والتزام الحياد والشفافية.