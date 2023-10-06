مقتل 6 أشخاص بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية في سريلانكا

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 10:59 ص

تسببت الفيضانات العارمة والانهيارات الطينية الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في سريلانكا في مقتل 6 أشخاص، كما أجبرت السلطات على إغلاق المدارس في بعض أنحاء البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الجمعة/ عن متحدث باسم مستشفى رئيسي في العاصمة السريلانكية الدكتور روكشان بيلانا قوله إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون عقب سقوط شجرة على حافلة في العاصمة كولومبو.

فيما أفاد مركز إدارة الكوارث الحكومي بمقتل شخص بعد أن سقطت صخرة على منزله أثناء انهيار طيني في منطقة "جالي" التي تبعد حوالي 130 كيلومترا عن جنوب العاصمة.

وأوضح المركز أن الفيضانات والانهيارات الطينية ألحقت أضرارا بمئات المنازل في 12 مقاطعة؛ وتضرر أكثر من 50 ألف شخص، من بينهم 1473 أسرة انتقلت إلى مراكز إيواء مؤقتة.

واضطرت السلطات إلى إغلاق المدارس اليوم الجمعة في مقاطعة "ماتارا" الساحلية والتي تعد الأكثر تضررا بسبب الفيضانات وخطر حدوث انهيارات أرضية.

تجدر الإشارة إلى أن أمطارا موسمية غزيرة تضرب سريلانكا منذ ما يزيد عن أسبوع، حيث تغمر مياه الأمطار المنازل والحقول والطرق.