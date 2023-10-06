روسيا: رفع الحظر عن صادرات الديزل

كشفت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة عن رفع الحظر عن صادرات الديزل عبر خطوط الأنابيب من الموانيء وإلغاء مجموعة من القيود التي فرضتها يوم الواحد والعشرين من سبتمبر.ولكن القيود على صادرات البنزين لاتزال قائمة.

وأعلنت الحكومة أن الديزل أكبر منتجات النفط التي تصدرها روسيا، بنحو 35 مليون طن سنويًا العام الماضي، كما صدرت روسيا 4.8 مليون طن من البنزين في 2022.

يُشار إلى أن القيود التي فرضتها روسيا على الصادرات، أكبر مصدر للوقود البحري في العالم، قبل الولايات المتحدة مباشرةً، دفعت الأسعار للارتفاع وأجبرت بعض المشترين للبحث عن مصادر بديلة للبنزين والديزل.

وأوضح البيان أنه سيتعين على الشركات التي لا تنتج الديزل الخاص بها ولكن تشحن الكميات التي تقومبشراؤها من السوق المحلي، دفع رسوم تصدير باهظة للغاية.

وأضاف البيان أن الحكومة تعيد أيضًا دعمها بالكامل لمصافي التكرير لضمان تلبية الطلب المحلي على الوقود وحصول المصافي على تعويض عن الفرق بين أسعار الوقود في الداخل والخارج.