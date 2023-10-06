أهم الإرشادات الغذائية لتقوية مناعة الأطفال للوقاية من الأمراض

مع بداية فصل الخريف واضطرابات فترة تغييرات الفصول وما يصاحبها من زيادة اختلاط الأطفال وبدء العام الدراسي الجديد يحتاج الآباء لمعرفة كيفية تقوي مناعك أطفالهم لإبعاد الأمراض والعدوى عنهم قدر المستطاع عن طريق اتباع طرق صحية منتظمة .

وذكر الدكتور بهاء ناجي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات صحفية له أن فصل الخريف وتغير درجة الحرارة يتزامن معهما انطلاق الموسم الدراسي واختلاط الطلاب داخل المدارس يتطلب تقوية مناعتهم لتجنب الإصابة بالأمراض وبوابة الوصول لهذه المناعة هي التغذية السليمة التي تحتوي على الحديد وترفع نسبة الهيموغلوبين بالدم ويجب أن تشمل الوجبة السليمة الليمون والفواكه التي تضم نسبة كبيرة من فيتامين سي لأنه مفيد لتعافي الجسم وفي امتصاص الحديد وتخزينه وجيد للطفل أن بتناول كوبا من الحليب المحلى بالعسل يوميا أو كوب عدس يضاف إليه نصف ليمونة .

فيما يخص الوجبة التي تعدها الأم لابنها يفضل أن تحتوي أحداها على بروتين حيواني كشريحة لحم أو شريحة دجاج مشوية وإذا لم يتوافر اللحم أو الدجاج يمكن أن تشمل وجبة الغداء البيض مثلا مع خضروات كالسبانخ والبروكلي والخرشوف بجانب طبقة سلطة وكمية وفيرة من الليمون أو كذلك تشمل البطاطس المفيدة جدا لجهاز المناعة ويتميز الخريف بفواكه مثل البرتقال والكيوي والرمان وجميعها تقوى جهاز المناعة .

ويحذر استشاري التغذية العلاجية من التهاون في تناول الأطعمة الغذائية الغنية بالفيتامينات واستسهال تناول أقراص أو أدوية الفيتامينات الجاهزة محلهاويرجع ذلك إلى أن الجسم بعد تناول الفيتامينات في الأطعمة يمتص ما يحتاجه منها ويكون قادرا على التخلص من الزوائد و لكن عند تناولها على صورة دواء سواء بالحقن أو بأقراص أو بالرش فيحدث امتصاص كامل للفيتامين وهذا قد يسبب مشاكل صحية خطيرة نتيجة التسمم من الفيتامينات الزائدة.