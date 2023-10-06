تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للدكتورهانى الناظر وطبيعة مرضه

أعلن الدكتور هانى الناظر، استشارى الامراض الجلدية،ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى«فيس بوك» عن اصابته ببعض الخلايا السرطانية، وانه بدأ أولى خطوات التعامل مع المرض.

وكتب الدكتورمحمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، في منشور له عبر صفحته الشخصية «فيس بوك» قائلا: “حالة الدكتور هاني الناظر الصحية، كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا إنه ممكن يكون فطر أو بكتريا، وبعد إجراء عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة”.

وأوضح الناظر خلال منشوره: حاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب، هو صحيا تعبان جدًا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة.

وكان الدكتور محمد الناظر، قال في وقت سابق، أن والده هاني الناظر يمر بـ “وعكة صحية شديدة للغاية”، ويتجهز من أجل الخضوع لعملية جراحية، مضيفا: حقيقي محتاج دعائكم.. ربنا يقومه بالسلامة ويعديها على خير.

وكان آخر منشورللدكتور هاني الناظر،عبر صفحته الشخصية بـ فيس بوك، الشهر الماضي، حيث كان يعتذر من خلاله للمتابعين ومرضاه، لعدم قدرته على الرد على رسائلهم وأسئلتهم، بسبب مروره بوعكة صحية، وطلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل.