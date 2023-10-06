موسكو: التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول بزوارق مسيرة

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 09:31 ص

قال حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، اليوم /الجمعة/ إنه تم التصدي لهجمات أوكرانية على المدينة بزورقين بحريين.

وقال رازفوجاييف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)-: إن "هناك أصداء عالية في المنطقة الشمالية من المدينة، صادرة عن عمل طواقم أسطول البحر الأسود المختصة في مقاومة عمليات التخريب فوق وتحت سطح الماء... وبحسب المعلومات الأولية، يجري التصدي لهجوم بواسطة زورقين بحريين غير مأهولين".

وتقوم القوات الأوكرانية بقصف دوري للمناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بالمسيرات الجوية والبحرية لمناطق في القرم.