الدفاع الروسية تعلن هزيمة قوات "آزوف" الأوكرانية في محور كراسنوليمانسكي

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 09:24 ص

استهدفت قوات مجموعة وسط بالجيش الروسي، بضربة قوية مجموعات اقتحام من قوات "آزوف" الخاصة الأوكرانية على اتجاه كراسنوليمانسكي.

وقال ألكسندر سافتشوك رئيس المركز الصحفي لمجموعة وسط بالجيش الروسي، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، "على اتجاه كراسنوليمانسكي في منطقة قطاع يامبولوفسكي وغابة سيريبريانسكي، استهدفت قواتنا بنيران مدفعيتها وطائراتها الحربية، مجموعات هجومية تابعة للواء الميكانيكي رقم 11 بالجيش الأوكراني ومن اللواء الثاني عشر للقوات الخاصة في فوج آزوف".

وأشار سافتشوك إلى أن خسائر العدو في هذا الاتجاه، بلغت أكثر من 40 عسكريا، مضيفا أن طائرات قاذفة تابعة للجيش الروسي، هاجمت أربعة مراكز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية في منطقة سيريبريانكا بجمهورية دونيتسك.

وتمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة قرية كريمينايا بجمهورية لوغانسك.