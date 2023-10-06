كيف تفرق بين الإصابة بالاكتئاب ومشاعر الحزن والملل؟

يخلط الكثير من الناس بين مشاعر الحزن أو الملل والإصابة بالاكتئاب بالرغم من أن الفرق بينهما كبير فالحزن والملل شعور مؤقت يشعر به الفرد ويختفي ويحدث نتيجة حالة معينة أما الاكتئاب مرض نفسي يصيب الشخص وحالة صحية طويلة تستدعي الطبيب والعلاج في أغلب الأحيان والاكتئاب ليس مجرد شعور أو اضطرابات بالمزاج.



-الفرق بين الملل والاكتئاب:

الملل هو شعور بعدم الرضا أو القلق أو الإرهاق، بسبب التكرار المستمر لنشاط معين أو صعوبة فهم شيء ما أو بسبب نقص الأنشطة المثيرة للاهتمام، ومن الأمثلة الشهيرة على الأمور التي تجعلنا نشعر بالملل الانتظار في غرفة الطبيب مثلًا لحين وصول الدور إليك، وعدم إظهار أي اهتمام عند مشاهدة برنامج تلفزيوني مع العائلة.

-أما الاكتئاب فهو اضطراب نفسي يشعر فيه الشخص بالحزن الشديد الذي يؤثر على حياته اليومية، وقد يمتد ذلك لمدة أسبوعين على الأقل، ويحدث الاكتئاب بسبب اختلال التوازن الكيميائي أو الهرموني في الدماغ أو بسبب العوامل البيئية.

-متى يتحول الملل إلى اكتئاب:

وجدت بعض الأبحاث القديمة والحديثة روابط بين التعرض للملل خصوصًا الملل المزمن وبين المعاناة من أعراض الاكتئاب، فمع مرور الوقت قد يؤدي الملل إذا لم يتم التخلص منه إلى اكتئاب أو زيادة حدّة الاكتئاب، كما يمكن أن يكون الملل مرتبطًا بالاكتئاب عند الشعور بالأعراض الآتية:

الشعور باليأس.

الشعور بالحزن.

تجنب الفرص التي من شأنها أن تساعدك على الشعور بالانخراط مع الآخرين.

لوم نفسك على شعورك بالملل.

ولتميز الملل من الاكتئاب يظهر الملل عادة عندما لا تكون قادرًا على تركيز انتباهك بأمر ما، بسبب الضغوطات المتعددة التي تشعر بها والمحيطة بك وقد يسبب لك الملل عدة أعراض مثل:

عدم الاهتمام بالأنشطة أو عدم القدرة على الاهتمام بالأمور والأنشطة لفترات طويلة.

عدم القدرة على الراحة والاسترخاء.

عدم الشعور بالإثارة وصعوبة البقاء متحمسًا.

أما بالنسبة للاكتئاب فقد يسبب معاناة المصاب من أعراض مختلفة تحدث يوميًا وقد تمتد لفترة طويلة قد تصل إلى أسبوعين، ومن هذه الأعراض:

الشعور بالحزن والفراغ واليأس.

نوبات من الغضب أو التهيج أو الإحباط لحتى أبسط الأمور.

فقدان الاهتمام أو المتعة بالأمور التي كان سابقًا يستمع بها الفرد.

اضطراب في النوم كالأرق أو النوم لأكثر من اللازم.

تعب عام وإعياء حتى عند القيام بأبسط مجهود.

تغيرات في شهية المصاب مما يسبب زيادة أو خسارة الوزن.

قلق وتهيج وشعور بعدم الراحة.

بطء في التفكير والتكلم.

شعور بالذنب أو انعدام القيمة.

مشاكل في التركيز والتفكير واتخاذ القرارات.

التفكير بالموت وفقدان الشغف للحياة.

أعراض جسدية غير مبررة كألم الظهر والصداع.