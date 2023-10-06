أنواع الاضطرابات الذهانية وأعراضها وأسبابها

الاضطرابات الذهانية واحد من حالات الصحة العقلية التي تصيب الكثير من الناس ولكنها اضطرابات عقلية شديدة تسبب تفكيرًا وتصورات غير طبيعية، حيث يفقد المصابون بالاضطرابات الذهانية الاتصال مع الواقع، ويعاني المريض عادة من الهلوسة والأوهام كالمعتقدات الخاطئة كالتفكير في أن شخصًا معينًا يتآمر ضد المريض، ويقصد بالهلوسة التصورات غير الصحيحة كسمع أو رؤية أو الشعور بشيء غير موجود.

-أنواع الاضطرابات الذهانية:

الفصام:

هو واحد من أكثر الاضطرابات الذهنية شيوعًا، والتي يعتقد أن لها صلة وراثية، يعاني المصابين من الهلوسة والأوهام وتغيرات في السلوك لمدة تزيد عن 6 أشهر، ويؤثر عادة على العمل والدراسة والعلاقات.

الاضطراب الفصامي العاطفي:

يعاني الأشخاص من أعراض الفصام واضطراب المزاج معًا مثل: “الاكتئاب، واضطراب ثنائي القطب”، ويعتقد أن العامل الوراثي والتغيرات الكيميائية في الدماغ من الأسباب المحتملة لهذا الاضطراب.

الاضطراب فصامي الشكل:

يشمل أعراض الفصام، لكن تستمر الأعراض لمدة أقصر أي بين 1 - 6 أشهر.

الاضطراب الذهاني القصير:

يعاني المصابون من فترة قصيرة ومفاجئة من السلوك الذهاني استجابة لصدمة نفسية، مثل وفاة أحد أفراد الأسرة، وعادة ما يستمر لأقل من شهر ويكون التعافي سريعًا.

الاضطراب التوهمي:

يتميز هذا الاضطراب بوجود توهمات خاطئة وثابتة تتضمن مواقف واقعية قد تكون صحيحة، وقد تكون غير ذلك، مثل "الإصابة بمرض، أو تآمر الأشخاص ضد المريض، وتستمر هذه الأوهام لمدة شهر على الأقل.

اضطرابات أخرى وتشمل: “الاضطراب الذهاني المشترك، والاضطراب الذهاني الناجم عن الإدمان، والذهان التخيلي”.

-أعراض الاضطرابات الذهانية:

الهلوسة والأوهام

صعوبة التركيز.

الكلام غير المنظم.

السلوك الغريب والخطير أحيانًا.

زيادة القلق والانفعالات.

فقدان الاهتمام والفرح في الأنشطة العادية.

زيادة أو نقصان الشهية.

إهمال النظافة الشخصية.

الانسحاب الاجتماعي.



-أسباب الاضطرابات الذهانية:

لا يوجد سبب واحد للإصابة بالاضطرابات الذهانية، إذ يلعب العامل الوراثي والتغيرات الكيميائية في الدماغ دورًا في الإصابة، ويجدر التنويه أن الصدمات النفسية وتعاطي المخدرات وبعض الحالات والظروف الصحية تلعب دورًا في تغير طريقة عمل الدماغ والإصابة بالاضطرابات الذهانية.

اضطرابات الدوبامين والسيروتونين والجلوتاميت في الدماغ قد تسبب اضطرابات ذهانية معينة.

-علاج الاضطرابات الذهانية:

سوف يقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي بالإضافة لجمع التاريخ الطبي في حال ظهرت أعراض الاضطرابات الذهانية على الشخص، وبمجرد استبعاد جميع الأسباب الجسدية للسلوكيات غير الطبيعية، سوف يحيل المريض لطبيب نفسي والذي يملك مجموعة محددة من الأدوات لتشخيص الاضطرابات الذهنية بشكل صحيح.﻿

يتم علاج الاضطرابات الذهانية بشكل أكثر فعالية بمزيج من العلاجات والأدوية، وتستخدم أشكال مختلفة من العلاجات للاضطرابات الذهانية، منها:

العلاج السلوكي المعرفي.

العلاج بالكلام الفردي.

العلاج بالتحليل النفسي.

العلاجات الجماعية والعائلية.

إعادة التأهيل الاجتماعي.