مسؤول كندي: أوتاوا لا تخطط للضغط على أوكرانيا لإجراء الانتخابات

أكد مسؤول رفيع في الخارجية الكندية، الخميس، أن بلاده لا تخطط للضغط على أوكرانيا لإجراء انتخابات في وقت الحرب، بل تركز بدلًا من ذلك على الجهود الديمقراطية الأوسع.

وقال ألكسندر ليفيك، أحد كبار المشرفين على أوروبا في الخارجية الكندية، للجنة بمجلس الشيوخ، إن أوتاوا تدعم الجهود الرامية إلى القضاء على الفساد وإشراك المجتمع المدني.

وأضاف ألكسندر ليفيك أن أوتاوا لن تثير هذه القضية إذا اختارت كييف عدم إجراء التصويت، مشيرًا إلى أن "الديمقراطية تعني أكثر بكثير من مجرد التصويت".

ولعب الكنديون دورًا ضخمًا في مراقبة الانتخابات الأوكرانية منذ استقلالها في عام 1991.

ويدعو دستور البلاد إلى إجراء تصويت في الربيع المقبل، لكنه ينص أيضًا على أنه لا يمكن إجراء التصويت أثناء الأحكام العرفية.

وخلال زيارته إلى أوتاوا الشهر الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن إجراء التصويت أمر معقد لوجستيًا عندما تحتل روسيا مناطق بأكملها.

وتابع ليفيك أن: "المسؤولين الكنديين يراقبون ويشعرون بالقلق بشأن التراجع عن الدعم المقدم لأوكرانيا من جيران البلاد وكذلك من واشنطن".