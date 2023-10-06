كل ما تريد معرفته عن اضطرابات المزاج

اضطرابات المزاج حالة تحدث للكثير من الناس في بعض الحالات تكون طبيعية تأتي وتختفي على فترات بعيدة ولأسباب معينة وفي حالات أخرى تكون مشكلة مرضية ونفسية تحتاج لطبيب وعلاج، فإذا كان لديك اضطراب في الحالة المزاجية، تكون حالتك العاطفية العامة أو حالتك المزاجية مشتتة أو غير مناسبة لظروفك وتؤثر على قدرتك على أداء المهام. ربما تشعر بالحزن الشديد، أو الفراغ أو سهولة الاستثارة (الاكتئاب)، أو ربما تمر بفترات من الاكتئاب يتخللها شعور بقدر هائل من السعادة (الهوس).

فلابد من مراجعة طبيب لأنه يمكن لاضطرابات القلق أن تؤثر أيضًا على حالتك المزاجية، وغالبًا تكون مصاحبة للاكتئاب وقد تزيد اضطرابات المزاج من احتمال الإقدام على الانتحار ومن الأمثلة على اضطراب المزاج:

-الاضطراب الاكتئابي الحاد:

عبارة عن فترات طويلة ومستمرة من الحزن الشديد

الاضطراب ثنائي القطب، ويعرف كذلك بالاكتئاب الهوسي أو الاضطراب العاطفي ثنائي القطب، وهو الاكتئاب الذي تتخلله فترات متناوبة من الاكتئاب والهوس.



-الاضطراب العاطفي الموسمي:

هو أحد أشكال الاكتئاب يرتبط غالبًا بقلة ساعات النهار عند خطوط العرض الشمالية والجنوبية البعيدة في الفترة من أواخر الخريف إلى أوائل الربيع



-اضطراب المزاج الدوري:

اضطراب يسبب حدوث تقلبات عاطفية تكون أقل حدة من تقلبات الاضطراب ثنائي القطب

الاضطراب المزعج السابق للحيض، وتغيرات في الحالة المزاجية والشعور بسهولة الاستثارة تحدث أثناء الفترة السابقة للحيض وتزول مع بدء نزول الحيض



-الاضطراب الاكتئابي المستمر (عسر المزاج):

أحد أشكال الاكتئاب طويلة الأمد (المزمنة)

اضطراب تقلبات المزاج التخريبية، وهو اضطراب ينطوي على سهولة استثارة مزمنة وشديدة ومستمرة لدى الأطفال ويتضمن غالبًا احتداد المزاج المتكرر الذي لا يتوافق مع العمر النمائي للطفل

الاكتئاب المرتبط بحالة مرضية، واكتئاب متواصل وشعور بانعدام المتعة بصورة كبيرة عند ممارسة معظم الأنشطة أو جميعها ويرتبط بصورة مباشرة بالآثار الجسدية لحالة طبية أخرى.

-الاكتئاب الناتج عن تعاطي المواد المخدرة أو الأدوية:

أعراض اكتئاب تظهر أثناء تعاطي المواد المخدرة أو بعده، أو مباشرة بعد التوقف عن تعاطيها أو بعد أخذ دواء معين، ويمكن علاج اضطرابات الحالة المزاجية بنجاح في معظم الحالات بالأدوية والعلاج بالكلام (العلاج النفسي).

-زيارة الطبيب:

في حالة خشية الشخص من أن يكون مصابًا باضطراب المزاج، ينبغي تحديد موعد لزيارة الطبيب أو اختصاصي الصحة العقلية في أسرع وقت ممكن وإذا كان الشخص عازفًا عن طلب العلاج، يمكنه التحدث إلى أحد الأصدقاء أو الأحباء أو إلى أحد رجال الدين أو شخص آخر يثق به، وينبغي التحدث إلى اختصاصي الرعاية الصحية في الحالات التالية:

الشعور بتداخل الانفعالات مع العمل أو العلاقات أو الأنشطة الاجتماعية أو غيرها من ممارسات الحياة.

وجود مشكلة بشأن استخدام الكحوليات أو المخدرات

وجود أفكار أو سلوكيات انتحارية، ويجب طلب العلاج لحالات الطوارئ على الفور لا يترجح أن يزول اضطراب المزاج من تلقاء نفسه، ولكنه قد يزداد سوءًا بمرور الوقت.

يلزم طلب المساعدة المتخصصة قبل أن تصبح حالة الاضطراب المزاجي شديدة فقد يكون من الأسهل علاجها في أقرب وقت.