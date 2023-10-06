احتفال شبكة الشباب والرياضة بانتصار أكتوبر المجيد

تحتفل شبكة الشباب والرياضة بنصر أكتوبر المجيد اليوم الجمعة على مدار اليوم، وذلك من خلال البرامج والفقرات والفترات المفتوحة كالتالي:

برنامج «أكتوبر في عيونهم»:

يتضمن حوارات مع الشباب المصري للحديث عن هذا الانتصار العظيم وكيف أثر في وجدانهم وكيفية استلهام روح هذا النصر في حياتنا كلها.

الفترات المفتوحة؛

“أنغام علي شط القناة"؛ وهي فترة تقدم الأغنيات التي تم إنتاجها للاحتفال بهذا النصر العظيم وخصوصا الأغنيات التي تم إنتاجها وقت الحرب مع تقديم تحليل لكلمات ومعاني هذه الأغنيات.

“شاهد علي النصر ”؛ فترة تستضيف أحد الخبراء الاستراتيجيين المعتمدين الذين شاركوا في هذه الحرب المجيدة والحديث عن خطة الخداع الاستراتيجي وكيف كانت الساحة الداخلية مهيأة لقيام حرب أكتوبر المجيدة للاسترجاع أرض سيناء الحبيبة.