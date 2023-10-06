إعلامية مصرية بهولندا تعلن تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

أعلنت الإعلامية سحر رمزي رئيس اتحاد النساء العربيات بهولندا والمتحدث الإعلامي بالمجلس الأعلى للجالية من هولندا تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة.



وقالت الإعلامية سحر رمزي في بيان لها أنه انطلاقا من ثقتها فى قدرته على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.



وأكدت سحر رمزي في بيانها أن مصر نجحت تحت قيادة سيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.



وأضافت أنه تأييدها ينطلق أيضا من أهمية استكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس السيسى، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستندًا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030) والتي شملت عدة محاور أساسية، على رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.